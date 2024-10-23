Мострансавто объяснило, почему в Балашихе появляются очереди на автобус

Жители Балашихи жалуются, что каждый день вынуждены стоять в многометровых очередях на автобус, чтобы попасть домой. В Мострансавто объяснили, что ситуация складывается таким образом, в том числе, из-за поломки транспорта, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам местных жителей, они стоят в многометровых очередях на 889-й маршрут. В «Мострансавто» пояснили, что этот маршрут обслуживает 16 автобусов.

«Интервал движения составляет от 5 до 15 минут в часы пиковой нагрузки и 20 минут в межпиковый период. Отклонения от расписания движения, скопление пассажиров на остановочных пунктах и максимальная наполняемость автобусов на маршруте № 889 происходят в связи с дорожно-транспортными затруднениями по трассе следования маршрута, а также в связи со срывами рейсов по причине технической неисправности транспортных средств», — пояснили в компании.

Жители Балашихи не в первый раз сталкиваются с такой трудностью. Аналогичная ситуация возникала в начале 2024 года. Тогда горожане создали петицию. Позднее власти приняли решение увеличить автопарк и уделить особое внимание проблеме в Балашихе.