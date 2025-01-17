«Мострансавто» напомнило жителям региона о правильной перевозке елок в автобусах

«Мострансавто» совместно с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напоминает жителям Подмосковья, которые хотят поучаствовать в акции «Сдай на переработку и елки, и иголки!», о правилах перевозки хвойных деревьев в автобусах компании. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

До 10 февраля министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводит акцию по сбору живых елей, сосен и пихт с целью дальнейшей переработки.

Перевозка хвойных деревьев регулируется общими правилами, в основе которых — статья 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Елки, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 см, пассажиры могут провозить бесплатно. За транспортировку более крупных новогодних деревьев взимается дополнительная плата — главное, чтобы сумма их параметров не превышала 180 см.

Провоз новогодних деревьев оплачивается согласно действующему тарифу: в городском сообщении стоимость перевозки составляет 59 руб., в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 км включительно — 59 руб., свыше 25 км до 50 км включительно — 118 руб., свыше 50 км — 177 руб.

При перевозке хвойных деревьев их необходимо надежно обернуть тканью или пленкой, связать, чтобы избежать загрязнения салона или одежды других пассажиров. Водитель имеет право отказать в провозе «зеленого» багажа, если он препятствует входу или выходу.

Для удобства жителей Московской области адреса ближайших к дому пунктов приема нанесены на интерактивную карту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.