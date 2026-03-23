Мострансавто напомнило правила провоза спортинвентаря в Подмосковье

Мострансавто напомнило жителям Подмосковья правила перевозки сезонного спортивного инвентаря в автобусах с наступлением благоприятной погоды. Пассажиры могут бесплатно провозить самокаты, ролики и скейтборды при соблюдении установленных габаритов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Более крупные предметы перевозят за дополнительную плату, если сумма их габаритов не превышает 180 см. Правила перевозки спортинвентаря закреплены в статье 22 федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Стоимость провоза зависит от типа сообщения. В городском транспорте она составляет 73 рубля. В пригородном сообщении тариф варьируется: 73 рубля при расстоянии до 25 км включительно, 146 рублей — от 25 до 50 км включительно и 219 рублей — свыше 50 км. Водитель вправе отказать в перевозке, если инвентарь мешает входу и выходу пассажиров. Снаряжение должно быть упаковано в специальные чехлы и не загрязнять салон и одежду других пассажиров.

Мострансавто обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. Ежедневно на линии выходит свыше 5 тыс. автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.