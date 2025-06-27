«Мострансавто» напомнило пассажирам о правилах перевозки домашних животных в автобусах

Перевозка мелких собак (массой до 10 кг), включая таких пород, как чихуахуа, шпиц и йоркширский терьер, разрешена без взимания платы при условии размещения на руках владельца или в специальной переноске. Собаки-поводыри, сопровождающие пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, перевозятся бесплатно при наличии намордника, поводка и соответствующего опознавательного знака.

Прочие домашние животные (кошки, птицы, грызуны) допускаются к перевозке исключительно в клетках или переносках, габариты которых в сумме не превышают 120 см. Перевозка средних и крупных собак возможна только в наморднике и на коротком поводке с обязательной оплатой отдельного места.

Стоимость перевозки животных в городском сообщении составляет 63 рубля. В пригородных маршрутах тариф зависит от расстояния: поездки до 25 км включительно оцениваются в 63 рубля, от 25 до 50 км — 126 рублей, а свыше 50 км — 189 рублей.

Пассажир, перевозящий животное, несет полную ответственность за его поведение и соблюдение санитарно-гигиенических норм. Животное не должно причинять неудобств другим пассажирам или загрязнять салон транспортного средства.

«Мострансавто» обслуживает более 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линиях работает свыше 5 000 автобусов. Компания призывает пассажиров соблюдать установленные правила для обеспечения комфортных и безопасных условий перевозки всех участников.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.