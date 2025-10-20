«Мострансавто» напомнило о правилах проезда для пассажиров с ОВЗ

В «Мострансавто» напомнили правила проезда в автобусах компании для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и сопровождающих их лиц. Если у пассажира с ОВЗ есть социальная карта жителя Московской области или Москвы «С сопровождающим», то его спутник может приложить эту же карту второй раз и проезд для него будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Количество пользователей такими льготными картами — «С сопровождающим» — на маршрутах «Мострансавто» составляет 1,3% от общего количества социальных карт. Льготный проезд для пассажиров компании обеспечивается социальными картами жителей Московской области и Москвы, картой «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности.

На линиях компании курсируют автобусы большого класса низкопольной конструкции, адаптированные для маломобильных пассажиров, родителей с колясками и пожилых людей. Для удобства различных категорий пассажиров есть система «книлинг», механическая аппарель. В салонах транспортных средств большого, малого и среднего класса есть накопительная площадка с креплениями для инвалидных колясок, оборудованная кнопкой связи с водителем.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.