«Мострансавто» напоминает жителям региона о безопасности животных зимой

Зима — это не только время холодов и заснеженных дорог, но и период, когда в защите нуждаются братья наши меньшие — животные. «Мострансавто», заботясь не только о безопасности пассажиров, напоминает о том, что забота о животных в холода становится особенно важной. «Мострансавто» призывает всех водителей Подмосковья потратить на осмотр транспортного средства на несколько секунд больше времени, но сохранить жизни четвероногих. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Автомобили, особенно после длительной поездки, долгое время остаются теплыми, что и привлекает замерзших животных. Многие кошки и другие мелкие животные, спасаясь от низких температур, часто ищут укрытие в теплых местах, таких как моторные отсеки автомобилей, колесные арки. Такие ситуации могут привести не только к травмам и гибели животных, но и к повреждениям автомобилей.

Перед запуском двигателя слегка постучите по капоту. Это простое действие может отпугнуть прячущихся животных. Также стоит потратить несколько минут на осмотр автомобиля — проверьте пространство под ним, под капотом и в колесных арках. Прислушайтесь к звукам: если вы слышите шорох, это может быть сигналом, что животное находится внутри.

Если вы обнаружили кошку под капотом, не пытайтесь сразу вытянуть ее, чтобы не причинить вред. Откройте капот и дайте животному возможность выбраться самостоятельно. Если кошка застряла, то лучше всего обратиться за услугой к специалистам по телефонам экстренных служб 101 и 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.