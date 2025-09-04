«Мострансавто» напоминает о вознаграждении в рамках программы «Приведи друга»

В сентябре этого года сотрудник компании «Мострансавто», который порекомендует кандидата на позицию водителя или слесаря, получит единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей. Условием для получения вознаграждения является успешное прохождение новым сотрудником трехмесячного испытательного срока. Вакансии доступны в филиалах по всей Московской области. «Мострансавто» предлагает официальное трудоустройство, конкурентную зарплату, социальный пакет, работу на современном и комфортабельном транспорте с правом бесплатного проезда в автобусах предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся свыше 10 тысяч водителей автобусов и 1,4 тысячи слесарей. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии», по вопросу трудоустройства можно написать в бот. Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95, +7 (903) 161-92-91.

Для водителей предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тысяч рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря, а также периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тысяч рублей).

Кроме того, водители автобусов и слесари при трудоустройстве в «Мострансавто» получают единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Выплата предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения выплаты водитель автобуса/слесарь должен отработать в «Мострансавто» в течение одного года.

Кандидат на должность водителя автобуса должен иметь среднее общее образование, достичь 21 года и обладать водительскими правами категории D. Также в «Мострансавто» действует программа профессиональной переподготовки водителей на категорию D, после успешной сдачи экзаменов соискателям гарантировано трудоустройство.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.