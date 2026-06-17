Мострансавто набирает водителей автобусов в Подмосковье

Мострансавто открыло набор водителей автобусов в Московской области. Кандидатам предлагают стабильную зарплату, единовременные выплаты, бесплатное переобучение и расширенный соцпакет, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мострансавто, подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, приглашает на работу мужчин и женщин от 21 года. Компания гарантирует стабильную заработную плату с доплатой за вечерние смены. При первом трудоустройстве или возвращении после перерыва более года предусмотрена единовременная выплата 50 тысяч рублей.

Соискателям с водительским удостоверением категорий B или C предлагают бесплатное переобучение на категорию D со стипендией 27 093 рубля. Иногородним предоставляют бесплатное корпоративное общежитие или компенсируют аренду жилья до 12 тысяч рублей в месяц. Водителям из отдаленных регионов дважды в год возмещают расходы на проезд домой до 10 тысяч рублей.

В компании действует программа «Приведи друга». За рекомендацию кандидата выплачивают от 15 тысяч рублей: половину — через месяц после его трудоустройства, вторую часть — по итогам второго месяца работы. За второго и последующих кандидатов премия составляет 20 тысяч рублей за каждого по той же схеме.

Сотрудникам предоставляют отпуск до 42 дней, бесплатную форменную одежду и регулярные медосмотры за счет предприятия. Родители могут получить путевки для детей в оздоровительные лагеря, а работники предпенсионного и пенсионного возраста — санаторно-курортное лечение в здравницах Кавказа, Геленджика и Подмосковья.

Актуальные вакансии филиалов размещены на сайте https://mostransavto.ru/vacancy/. Получить консультацию можно в едином центре подбора персонала по короткому номеру *1795 или телефону +7 (903) 161-92-91, а также через Telegram-бот https://t.me/mta_hr_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.