«Мострансавто» будет транслировать в автобусах новогодние поздравления от пассажиров

«Мострансавто» запускает праздничный проект, благодаря которому в салонах автобусов будут звучать аудиопоздравления, записанные юными жителями региона. Детские искренние пожелания наполнят автобусы Подмосковья в канун Нового года и в новогодние праздники. Теперь по дороге на работу или по делам пассажиры смогут услышать теплые новогодние послания, озвученные детскими голосами, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

До 10 декабря 2025 года компания собирает аудиопоздравления от всех желающих.

«Мы хотим, чтобы Новый год стал по-настоящему волшебным для всех жителей Подмосковья. Детские поздравления — это искренность, радость и вера в чудо», — поделились в пресс-службе Мострансавто.

Для семей это шанс создать уникальную праздничную память, а для самого ребенка — ощутить, что его голос может радовать тысячи людей каждый день. От одного участника принимается один аудиофайл. Все заявки, соответствующие техническим требованиям, будут рассмотрены.

Стать частью этой масштабной акции может каждый ребенок Московской области. Задача родителей — выступить в роли звукорежиссеров: помочь малышу записать короткое поздравление (оптимально 10-15 секунд, но не более 20) в формате MP3 или WAV. Важно сделать это в тихой обстановке, чтобы голос звучал четко и разборчиво. В письме необходимо указать ФИО, возраст ребенка и город, село, деревню, в автобусах которого должно звучать это поздравление, а сам файл отправить на электронную почту: pressamta@mtamo.ru.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», – сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.