Мост в деревне Рузского округа 15 апреля закроют на капремонт

В деревне Поречье Рузского округа 15 апреля перекроют движение по мостовому переходу через р. Москву на время капитального ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В ходе капремонта будет отремонтировано основное сооружение 119 погонных метров — мост полностью демонтируют, отремонтируют опоры и укрепят конусы сооружения, устроят пролетное строение, сопряжение, водоотвод и мостовое полотно. Рабочее движение планируется запустить в конце июля, а завершить капремонт — в сентябре 2025 года», — рассказали в ведомстве.

На время перекрытия мостового сооружения объезд легкового транспорта возможен через Тучково, Молодиково и Игнатьево, грузового — через Обход Тучково, населенные пункты Нестерево, Руза, Орешки и Колюбакино.

Движение пешеходов организовано по временному мосту, рядом с которым также обустроили временные разворотные и остановочные площадки. На остановочных пунктах для удобства пассажиров разместят расписания автобусов, также с актуальным расписанием маршрутов можно будет ознакомиться на сайте Мострансавто — там же его можно и скачать для удобства в использовании.

Маршрут № 21 «Тучково — Колюбакино» сохранит все остановки, но будет разделен на два участка «Тучково — Техникум» и «Поречье — Колюбакино» (здесь также сохранятся заезды в Новогорбово, Васильевское и Лызлово, которые сейчас предусмотрены на отдельных рейсах маршрута) — расписание будет синхронизировано с учетом пересадки пассажиров и времени перехода по пешеходному мосту. Повторная оплата проезда для пассажиров совершивших пересадку через пешеходный мост не требуется, пересадка будет бесплатной. На схеме движения «Тучково — Колюбакино» первый рейс автобусы будут совершать от станции Тучково в 05:10, а последний рейс от остановки «Техникум» в 01:00. На схеме движения «Поречье — Колюбакино» первый рейс будет стартовать от остановки «Поречье» в 05:00, а последний рейс от остановки «Колюбакино» в 00:36.

Из схемы движения маршрута № 455к будет исключен участок движения «Руза — Тучково» — автобусы будут следовать из Рузы через Орешки с заездом в Поречье как в прямом, так и в обратном направлениях. Изменение не затронет расписание отправления автобусов с начального и конечного остановочного пункта, а забирать пассажиров из деревни Поречье первый рейс автобуса в сторону г. Москвы будет в 5:47, последний рейс будет отправляться в 16:17.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.