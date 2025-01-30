Мост через реку Нару на трассе А-108 в Серпухове станет 4-полосным до конца года

Мост через реку Нару на федеральной трассе А-108 «Московское большое кольцо» в Серпухове станет 4-полосным до конца года. В результате капитального ремонта проезжая часть будет увеличена с двух до четырех полос движения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В настоящее время мостовики завершают работы по уширению габаритов сооружения, восстанавливают несущие конструкции. Им предстоит уложить новое покрытие, обновить систему водоотведения, установить освещение и обустроить тротуары.

ФКУ «Центравтомагистраль» напоминает о действии временной схемы организации дорожного движения на 347-м км трассы А-108. Водителям необходимо неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков на участке производства работ и правила дорожного движения. Срок окончания работ — IV квартал 2025 года.

Капитальный ремонт моста является продолжением комплексных работ по расширению «Московского большого кольца». В 2024 году с 2 до 4 полос движения расширен участок с 343-го по 350-й км, который в составе автодороги А-108 обеспечивает проезд транзитного транспорта в объезд города Серпухова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.