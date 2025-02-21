Мост через реку Ламу отремонтируют в Волоколамском округе

Осмотр мостового сооружения через реку Ламу вблизи деревни Гарутино провели глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова вместе с первым заместителем главы Волоколамского округа Сергеем Шорниковым. В ходе осмотра представители окружной администрации оценили его состояние, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежедневно по этому мосту проезжают жители деревни, также этот маршрут выбирают работники сельскохозяйственного предприятия, находящегося неподалеку.

«В этом году нам необходимо разработать проект капитального ремонта мостового сооружения. В следующий программный период проведем ремонт моста», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Обновление также коснется и самой дороги, ведущей от съезда в село Ярополец до моста, и от моста — к деревне Гарутино.

«Сделаем ее более удобной для водителей уже в этом году», — добавила глава муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.