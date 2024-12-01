Мост через Москву-реку в Подмосковье капитально отремонтируют к июлю 2025 г

В Рузском городском округе капитально отремонтируют мостовой переход через реку Москву у н. п. Поречье на км 30+370 автодороги «Звенигород — Колюбакино — Нестерово», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для всех ружан это важное событие. Ему предшествовала проведенная экспертиза на техническое состояние мостового перехода по губернаторской программе, в результате которой данному сооружению была дана низкая оценка.

Для проведения капремонта между областным «Мосавтодором» и компанией «Ресурс» заключен контракт, согласно которому завершить работы планируется в июле следующего года.

По плану будут выполнены: отсыпка русла реки с последующим погружением шпунтового ограждения, ремонт промежуточных опор, демонтаж ж/б плиты пролетного строения с последующим демонтажом металлоконструкций пролетного строения, демонтаж крайних (береговых) опор с последующим возведением, сборка на стапеле секций металлоконструкций пролетного строения с монтажом их в проектное положение, устройство монолитной плиты проезжей части, мостового полотна и подходов к мостовому сооружению.

Для беспрепятственного проведения строительно-монтажных работ потребуется перекрыть мостовой переход, а автомобильное движение запустить по объездным дорогам. Это понадобится в промежутке с марта по май 2025 года. Жителей просят отнестись с пониманием к этой вынужденной мере.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.