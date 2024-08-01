Мособлконтроль установил признаки некачественного капремонта автодороги

сегодня в 14:46

В 2023 году из бюджета Московской области бюджету городского округа Зарайск выделено более 100 млн рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги до деревни Карманово. Об этом сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

До капитального ремонта автомобильная дорога имела грунтовое покрытие, что не обеспечивало круглогодичной транспортной связи населенного пункта с опорной сетью автомобильных дорог.

За средства субсидии подрядной организацией, привлеченной к выполнению работ по итогам открытого конкурса, выполнены работы по устройству асфальтового покрытия протяженностью 3,7 км, установке дорожных знаков, нанесению разметки. Работы сданы в декабре 2023 года.

Несмотря на непродолжительный срок эксплуатации автомобильной дороги, менее 8 месяцев, на асфальтовом покрытии уже появились дефекты: а именно, выкрашивание асфальтобетонного полотна, разрушение кромок асфальтового покрытия, а также следы «ямочного» ремонта.

Вопросу качества работ, выполняемых за счет средств бюджета Московской области, в Мособлконтроле уделяется особое внимание. Причины необеспечения качественного выполнения работ будут установлены в ходе проверки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.