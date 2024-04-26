Мособлконтроль рассказал о нарушениях приема платы за проезд

В Мособлконтроль поступают обращения граждан о нарушении законодательства на городских маршрутах водителями автобусов и маршрутных такси. Мособлконтроль оперативно перенаправляет такие обращения граждан. Такой подход позволяет в кратчайшие сроки принимать необходимые меры компетентными органами, сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

Так, например, на муниципальном маршруте № 8 «ст. Мытищи — пр. Астрахова» Мособлконтролем жалоба на нарушения законодательства в сфере оплаты проезда, оказания транспортных услуг водителем была оперативно передана в администрацию городского округа Мытищи.

Решение по жалобе было принято незамедлительно: была проведена проверка перевозчика по указанному маршруту. По результатам проверки, проведенной с использованием региональной навигационно-информационной системы Московской области, были установлены подробности нарушения.

За нарушение линейно-финансовой дисциплины, в части приема оплаты проезда, водитель был привлечен к дисциплинарной ответственности, им получен выговор, а также финансовое взыскание.

Руководству транспортной организации было указано обеспечить качественное выполнение перевозок. На предприятии проведен дополнительный инструктаж с водительским составом о строгом соблюдении правил перевозки пассажиров и порядка взимания оплаты за проезд.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.