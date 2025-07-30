Мособлдума ввела штрафы за навязчивое предложение такси в аэропортах

В Мособлдуме в целом приняли закон, согласно которому в аэропортах, расположенных на территории Подмосковья, за предложение услуг такси вне специальных зон будут штрафовать, передает корреспондент РИАМО.

Как пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, документ устанавливает штрафы за навязчивое предложение поездок вне официальных стоек заказа такси.

«Такое решение было принято для того, чтобы пассажиры не сталкивались с нелегальными перевозчиками и навязчивыми „зазывалами“, а заказ такси был безопасным и удобным — только через официальные точки», — отметил он.

Брынцалов подчеркнул, что частные нелегальные водители как правило не проходят обязательные медосмотры, а их автомобили — техконтроль. При этом стоимость поездки у таких перевозчиков может быть в разы выше.

«Штрафы составят 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. — для должностных лиц и 50 тыс. — для юридических. У пассажиров есть возможность заказать такси через официальные стойки в аэропортах или приложения агрегаторов», — отметил председатель регионального парламента.

Контролировать исполнение закона будут сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Новые правила действуют в Домодедове, Шереметьеве и Жуковском — аэропортах, расположенных на территории Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и, соответственно, в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.