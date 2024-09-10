Москвичи из Щукино жалуются на ночных дрифтеров

Юрист Бондаренко: на ночных дрифтеров нужно жаловаться во все инстанции

Жители района Щукино в Москве массово жалуются в социальных сетях на ночные гонки автомобилистов, которые проводятся на перекрестке Маршала Василевского и Щукинской улицы. Юрист Яна Бондаренко утверждает, что граждане уже отправили полиции многочисленные обращения по этой проблеме, сообщает «МИР 24» .

Подобные заезды на дорогих иномарках происходят в Щукино каждую неделю, нарушая покой местных жителей.

«Нужно обязательно оставлять заявление в полицию, чтобы наряд выехал, провел проверку и, если есть нарушители и есть вина в их действиях, сформировал документы для принятия процессуального решения, а именно привлечения к ответственности», — подчеркивает эксперт.

Бондаренко также советует жаловаться в прокуратуру, если полицейские игнорируют проблему. Кроме того, можно подать заявления в ГИБДД на нарушение правил дорожного движения, к примеру, превышение скорости.

По мнению юриста, для эффективного решения проблемы необходимо направлять как можно больше жалоб в различные инстанции.