Москвичей приглашают пройти опрос для улучшения работы наземного транспорта

Москва продолжает развитие сети наземного городского транспорта и пассажирских сервисов, чтобы поездки были еще комфортнее и удобнее. Среди пассажиров запущен опрос о работе автобусов и электробусов в Москве, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Респонденты смогут оценить маршрут и поделиться впечатлениями о поездке. Каждый ответ поможет улучшить работу транспорта.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы стремимся делать городские поездки удобнее и комфортнее для пассажиров. Запускаем самое масштабное исследование по работе наземного транспорта в столице, планируем привлечь до 50 тыс. респондентов. Просим принять участие в опросе и оценить поездку на электробусе или автобусе. Все ответы будут учтены при развитии транспортной системы», — добавил Ликсутов.

Найти анкету можно на QR-кодах, которые размещены: в салонах автобусов и электробусов городских маршрутов, маршрутов проекта «Москва — область», на плакатах, которые расположены на остановках городского транспорта, на стикерах в вагонах метро, на плакатах в Мосметро, на медиаэкранах в автобусах, электробусах, трамваях и вагонах метро.

Также пройти опрос можно на сайте. Исследование продлится до конца года. Специалистами будут изучены все аспекты работы электробусов и автобусов в столице.

