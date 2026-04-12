Москвичей предупредили о временном перекрытии дорог 13 апреля

Вечером 13 апреля жителей Москвы ожидают временные ограничения на дорогах. Под действие перекрытий попадут сразу несколько округов столицы — Юго-Западный, Западный и Центральный административные округа, об этом сообщил столичный Дептранс .

Власти рекомендуют москвичам отдать предпочтение общественному транспорту. Метро в этот день станет наиболее удобным и быстрым способом добраться до места назначения.

Тем, кто все же планирует воспользоваться личным автомобилем, стоит учесть несколько важных моментов. Особенно напряженной ситуация на дорогах будет в период с 17:00 до 19:30 — в это время лучше воздержаться от поездок. Также водителям советуют заранее включить навигатор и выделить дополнительное время на дорогу.

Специалисты призывают горожан продумать маршрут заблаговременно, чтобы избежать лишних задержек и добраться до пункта назначения без лишних хлопот. С чем связаны возможные локальные перекрытия дорог, не уточняется.

