Москвичам рекомендовали использовать метро для поездок в центр города в пятницу

На дорогах столицы утром в пятницу отмечается загруженность в 3 балла. В центре города возможны локальные ограничения движения, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Водителям посоветовали для поездок в центр мегаполиса использовать метрополитен. А на машине поездки лучше планировать после 20 часов. Так получится сэкономить время в пути.

Интенсивное движение транспорта утром наблюдается по направлению в центр на Ярославском, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

Вечером прогнозируются затруднения движения на Садовом кольце от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка и от улицы Валовой до Смоленского бульвара, на Третьем Транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал и от Кутузовского тоннеля до Новорижской эстакады, а еще на вылетных магистралях по направлению в Подмосковье.

Также водителей попросили планировать маршрут заранее, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться за рулем на телефон.

