Москвичам объяснили, почему монорельс не стал транспортом будущего

Историк Москвы и главный редактор журнала «Московское наследие» Филипп Смирнов заявил, что запущенный в 2004 году монорельс уже устарел. Он объяснил, что этот вид транспорта так и не стал популярным из-за того, что имеет сложности в масштабировании и скорости движения, пишет kp.ru .

«На сегодняшний день в мире закрыто около половины когда-либо действовавших монорельсов, так как при нынешнем уровне развития технологий сохранять монорельс в его текущем виде не представляется возможным. Разве что как экскурсионный аттракцион. Преобразовать его как вид транспорта сейчас также не видится разумным — технологически сверхъемко, финансово чрезмерно затратно, проблем горожанина не решит», — считает Смирнов.

Он поддержал идею о том, что на месте монорельса нужно построить что-то другое. Для Москвы этот вид транспорта не стал прорывом, так как его сложно масштабировать, да и для населения он не удобен ни скоростью, ни вместимостью.

По мнению Смирнова, Москва сделает шаг вперед, когда преобразует монорельс во что-то другое. Это откроет новые возможности и по факту разовьет инфраструктуру российской столицы.