Москвичам напомнили о временном закрытии участка БКЛ метро

Фото - © Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 13:01

В столице с субботы временно закрыли участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Он будет интегрирован в Рублево-Архангельскую линию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалистам предстоит построить новые тоннели и заменить инженерные системы. Остановка движения поездов нужна для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Пассажиры могут воспользоваться Филевской и Солнцевской линиями городской подземки. Также доступны Московское центральное кольцо, Первый и Четвертый Московские центральные диаметры.

Сориентироваться и построить альтернативные маршруты жителям и гостям города помогут более 50 инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они вышли на дежурство на 18 станциях метро по 28 июня.

На БКЛ будет доступно только кольцевое движение.