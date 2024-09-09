Москва выставила на продажу 27 машино-мест в ЦАО

На торги в столице выставили парковочные места в подземных паркингах ЦАО, располагающиеся в шаговой доступности от станций метро. Об этом сообщил замруководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Алексей Гаранин.

«Город предлагает автовладельцам купить машино-места в центре города, где на продажу выставлено 27 объектов площадью от 12,8 до 16,9 кв. м. Они будут реализованы посредством аукциона в электронной форме. Машино-места — востребованные лоты на городских торгах», — сказал Гаранин.

Он отметил, что лишь за первые 6 месяцев 2024 года реализовали более 5,8 тыс. машино-мест в различных районах Москвы. Конкуренция при этом составила в среднем 4 участника на лот.

В двух подземных парковках Таганского района на Новорогожской улице неподалеку от станций метро «Площадь Ильича» и «Римская» располагаются 22 объекта. А в подземном паркинге по адресу: улица Бауманская, д. 48, в Басманном районе располагаются еще 5 машино-мест.

В зависимости от лота заявочные кампании завершат с 10 по 16 сентября. Итоги подведут с 20 по 25 сентября. Участники должны иметь усиленную квалифицированную электронную почту и регистрацию на платформе «Росэлторг».

Москва регулярно выставляет на аукционы коммерческие объекты. Как ранее сообщал мэр города Сергей Собянин, в прошлом году количество участников городских торгов увеличилось на 54% по сравнению с предыдущим годом, при этом самый высокий спрос у жителей столицы наблюдался на машино-места.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разное имущество. В качестве витрины объектов выступает городской инвестпортал. Раздел «Имущество для города» включает всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографию. Также сервис позволяет совершить 3D-тур по объектам. Городские торги проводят дистанционно в режиме онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».