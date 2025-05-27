Москва встала в семибалльных пробках

Вечером 27 мая российская столица встала в семибалльных пробках. В отдельные минуты после 18:00 сервис «Яндекс.Пробки» оценивал дорожную ситуацию в восемь баллов. В Дептрансе Москвы сообщили, что на движение влияют в том числе ремонтные работы и мелкие ДТП.

Судя по «Яндекс Картам», движение парализовано в центре Москвы. Садовое кольцо светится красным и бордовым цветами. По данным ЦОДД, средняя скорость движения оценивается в 29 километров в час.

Движение затруднено на внутренней стороне ТТК в районе Беговой улицы, а также на внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Садовой-Самотечной улицы. На внутренней стороне Садового кольца также образуются пробки. Движение затруднено от Большого Краснохолмского моста до улицы Крымский Вал.

Специалисты столичного Дептранса отмечают, что дорожную ситуацию осложняет ремонт дорожного полотна на некоторых улицах, а также небольшие аварии, которые создают дополнительные препятствия на дороге.

Автомобилистам рекомендуют быть максимально внимательными за рулем, чтобы не допустить непоправимых ошибок и не подвергать риску себя и других участников дорожного движения.