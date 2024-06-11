Москва встала в 9‑балльных пробках

сегодня в 17:53

Пробки в 9 баллов из 10 возможных образовались на дорогах столицы во вторник. Ситуация нормализуется только к 21 часу, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильные заторы отмечаются на кольцевых магистралях: Садовое кольцо, ТТК и МКАД. Также в пробках стоят набережные Москвы-реки, Водоотводного канала и реки Яузы.

Особо сложная транспортная ситуация отмечается в центре города. Стоят улицы Солянка и Знаменка, Яузская улица, Валовая улица, Новый Арбат, Тверская, Моховая.

К 19 часам плотность движения в мегаполисе составит 8 баллов, к 20 часам — 6 баллов. После 21 часа ожидается 4 балла, дороги будут свободными.