сегодня в 17:46

Москва встала в 8-балльных пробках вечером в четверг

Пробки на дорогах в Москве вечером 25 декабря достигли 8 баллов из 10 возможных. Многие участки окрасились в красный и бордовые цвета, согласно данным сервиса «Яндекс Карты» .

Интенсивное движение наблюдается на МКАД, ТТК и Садовом кольце. В районе Садового кольца в бордовый цвет окрашены Ленинский проспект по направлению в центр, улица Крымский Вал, Житная и Валовая улицы.

Также пробки есть на ТТК в районе Лужнецкой эстакады, на МКАД в районе Ярославского шоссе.

По данным синоптиков, в городе идет снег. Осадки и сильный ветер сохранятся до утра пятницы. Возможна гололедица.

В столичном Дептрансе порекомендовали пользоваться городским транспортом.

