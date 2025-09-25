Москва «встала» в 8-балльных пробках
Фото - © Медиасток.рф
На главных улицах и транспортных артериях Москвы образовались пробки в восемь баллов. Об этом сообщается на сайте «Яндекс Карты».
Садовое кольцо с юга и востока от центра Москвы окрасилось в «красный» и «коричневый» цвета. Почти все Третье транспортное кольцо «коричневое».
Аналогичная ситуация сложилась на улицах Красная Пресня и Баррикадная.
В некоторых местах МКАД окрашен в «красный» и «коричневый» цвета. На Щелковском шоссе образовалась небольшая пробка рядом с московским районом Измайлово.
Ранее на Щелковском шоссе в Москве произошло ДТП. Обстоятельства столкновения выясняют.
