Москва «встала» в 8-балльных пробках

сегодня в 19:01

На главных улицах и транспортных артериях Москвы образовались пробки в восемь баллов. Об этом сообщается на сайте « Яндекс Карты ».

Садовое кольцо с юга и востока от центра Москвы окрасилось в «красный» и «коричневый» цвета. Почти все Третье транспортное кольцо «коричневое».

Аналогичная ситуация сложилась на улицах Красная Пресня и Баррикадная.

В некоторых местах МКАД окрашен в «красный» и «коричневый» цвета. На Щелковском шоссе образовалась небольшая пробка рядом с московским районом Измайлово.

Ранее на Щелковском шоссе в Москве произошло ДТП. Обстоятельства столкновения выясняют.

