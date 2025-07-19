Московский скоростной диаметр в столице России соединят с Курганской улицей

Стартовала разработка проекта, который свяжет Курганскую улицу с Московским скоростным диаметром. План включает строительство и обновление 6,5 километров дорожного полотна, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Проект предусматривает создание трех важных эстакад. Одна обеспечит поворот направо с Проектируемого проезда № 1913 на северную часть диаметра. Вторая позволит повернуть налево с того же проезда в южном направлении. Третья эстакада соединит северное направление диаметра со станцией МЦК «Локомотив», метро «Черкизовская» и Восточным вокзалом, обеспечивая левый поворот.

Также к 2028 году городские власти планируют привести в порядок несколько улиц: Амурскую, Тагильскую, Бирюсинку, 1-й и 2-й Иртышский проезды.

На пересечении Амурской улицы и Амурского переулка появится подземный переход для пешеходов. Эти изменения сделают проще дорогу к районам Гольяново, Метрогородок и Северное Измайлово, а также к новым жилым кварталам, включая построенные по Программе реновации.