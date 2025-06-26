Московский монорельс завершит работу 28 июня

Вместо столичного монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте, а монорельс завершит работу 28 июня, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Реконструкция начнется с 28 июня. За идею высотного парка на портале «Активный гражданин» проголосовало свыше 71% горожан. Там будет создано новое пространство, которое свяжет сразу пять районов мегаполиса, где живут 300 тыс. человек.

Эстакада монорельса от станции «Выставочный центр» до депо, включая станцию «Улица Сергея Эйзенштейна» будет демонтирована, чтобы вид на Главный вход ВДНХ стал привлекательнее.

Открыть новый высотный парк планируется в 2027 году.

После закрытия команде монорельса будут предложены новые рабочие места в других подразделениях городского транспорта Москвы.

Монорельс был построен в городе свыше 20 лет назад, но он так и не стал полноценно выполнять возложенную на него транспортную функцию. Кроме того, плановое обследование объекта выявило необходимость в капремонте.