Московская железная дорога усилила работу из-за снегопада в Подмосковье

Московская железная дорога продолжает работать в усиленном режиме из-за снегопада: для очистки путей и инфраструктуры задействовано около 50 единиц техники и более 1 тыс. сотрудников, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Московская железная дорога работает в усиленном режиме из-за новой волны снегопада. Железнодорожники круглосуточно очищают пути и объекты инфраструктуры от снега.

В Московском узле задействовано около 50 единиц специальной техники, включая снегоочистительные, снегоуборочные и пневмообдувочные машины. Техника работает по специальному графику, не мешая движению поездов. Для уборки привлечено более 1 тыс. сотрудников.

Проводится осмотр устройств автоматики и регулирования движения, а также очистка стрелочных переводов от снега и наледи с помощью стационарных систем пневмообдувки и электрообогрева.

Оперативный штаб Московской железной дороги координирует мероприятия по борьбе со снегом в непрерывном режиме.

Железнодорожники призвали пассажиров соблюдать меры безопасности и быть внимательными на объектах инфраструктуры в сложных погодных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.