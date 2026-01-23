Московская железная дорога усилила подготовку к морозам в Подмосковье

Железнодорожники Московской железной дороги проводят комплекс мероприятий для обеспечения бесперебойной работы магистрали в условиях низких температур, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Московской железной дороге завершена подготовка к работе в морозы. В залах ожидания и зданиях транспортно-пересадочных узлов проверены системы отопления, поддерживается нормативная температура, а на вокзалах с постоянным пребыванием пассажиров установлены дополнительные тепловые пушки.

Увеличено количество обходов и осмотров железнодорожных путей, в том числе с применением диагностических комплексов. Ежедневно проводится мониторинг работы светофоров, стрелочных переводов и другого оборудования, а также очистка стрелочных переводов от снега и наледи. На электрических подстанциях проверено оборудование.

Локомотивные бригады прошли дополнительные инструктажи по действиям в сложных погодных условиях. Токоприемники и контактная сеть обрабатываются антиобледенительными жидкостями, а системы отопления вагонов пригородных поездов, находящихся вне маршрутов, прогреваются в непрерывном режиме.

Для реагирования на нештатные ситуации сформированы аварийные бригады и подготовлена специальная техника. Все сотрудники, работающие на открытом воздухе, обеспечены теплой спецодеждой, спецобувью и средствами защиты от обморожения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к зиме требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона. По словам губернатора, в Подмосковье в плане тепло- и электроснабжения ведут большую системную работу.

«Эта работа не первый год идет у нас в Подмосковье. И следующие 3 года она будет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и в рамках концессий с «Газпромом», — сказал Воробьев.