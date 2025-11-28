«Мосавтодор» приглашает на работу дорожных специалистов

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» — крупнейшая организация, специализирующаяся на ремонте и содержании свыше 14,5 тыс. км дорог и 1 тыс. искусственных сооружений Подмосковья, приглашает в свою команду: водителей грузового и грузопассажирского транспорта, водителей комбинированных дорожных машин и погрузчиков, трактористов, дорожных рабочих и других специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Мы предлагаем официальное трудоустройство в бюджетном учреждении с более чем 80-летней историей, а также стабильную заработную плату, надбавку за выслугу лет, оплачиваемые отпуска и больничные, а также дополнительные дни отпуска для прохождения ежегодного медицинского обследования.

Наши сотрудники регулярно проходят программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, что дает им прекрасные возможности для карьерного роста.

Кроме того, в Мосавтодоре действует акция «Приведи друга», в рамках которой сотрудники могут получить премию от 10 тысяч рублей за каждого приглашенного соискателя на должность дорожного рабочего или водителя комбинированной дорожной машины.

Работа в Мосавтодоре дает не только возможность внести значительный вклад в развитие дорожной отрасли Подмосковья, но и получить признание профессиональных заслуг на различных уровнях.

В структуру Мосавтодора входят 9 региональных управлений автомобильных дорог и 26 производственных комплексов, в которых трудятся порядка 4 тыс. специалистов. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте организации в разделе «Вакансии», а также на интернет-ресурсе HH.ru. Соискатели также могут обращаться в Управление по работе с персоналом по телефонам 8 (495) 287-37-97 (доб. 1813), 8 (925) 259-29-94.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.