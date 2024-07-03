«Мосавтодор» Подмосковья празднует 86 лет со дня основания

В среду организация «Мосавтодор» отмечает 86 лет со дня основания. «Мосавтодор» является подведомственным учреждением Минтранса Подмосковья и занимается ремонтом и содержанием региональных дорог, а также искусственных сооружений — мостов, путепроводов, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Сегодня, в день основания организации, свои дни рождения отмечают и 7 сотрудников организации. Самому младшему исполнилось 29 лет, а самому старшему — 58. Поздравляем и благодарим каждого из 4 тысяч коллег за ежедневный труд», — сказали в ведомстве.

Сейчас на балансе организации числится больше 14 тыс. км дорог, порядка 3 тыс. км тротуаров, свыше 1 тыс. искусственных сооружений. Несколько лет подряд силами «Мосавтодора» проводится ремонт региональной сети, а также проводятся комплексные работы по повышению безопасности движения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Однако поле деятельности организации не ограничивается одним лишь Подмосковьем, специалисты принимают активное участие в восстановлении дорожной сети новых регионов, трудясь на благо всей страны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.