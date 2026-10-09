Мосавтодор набирает водителей, трактористов и дорожных рабочих

Мосавтодор приглашает на работу водителей, трактористов, дорожных рабочих и других специалистов. Учреждение предлагает официальное трудоустройство, стабильную зарплату и социальные гарантии, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Государственное бюджетное учреждение Московской области «Мосавтодор» набирает водителей грузового и грузопассажирского транспорта, комбинированных дорожных машин и погрузчиков, трактористов, дорожных рабочих и других специалистов.

Мосавтодор подведомственен министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Это крупнейшая организация по ремонту и содержанию региональной дорожной сети Подмосковья с 88-летней историей. Она отвечает за более 14,5 тыс. км дорог и свыше 1,3 тыс. искусственных сооружений. В ее состав входят 9 региональных управлений автомобильных дорог и 25 производственных комплексов, где работают около 3,4 тыс. специалистов.

Сотрудникам предлагают официальное трудоустройство, стабильную зарплату, надбавки за выслугу лет, оплачиваемые отпуска и больничные. Для ежегодного медицинского обследования предусмотрены дополнительные дни отпуска.

Работники регулярно проходят повышение квалификации и профессиональную переподготовку, осваивают новые направления и получают возможности карьерного роста. Их профессиональные достижения отмечают наградами и поощрениями различного уровня. Работа в учреждении позволяет внести вклад в развитие дорожной инфраструктуры региона.

По программе «Приведи друга» сотрудник может получить премию от 10 тыс. рублей за каждого рекомендованного кандидата, принятого на должность дорожного рабочего или водителя комбинированной дорожной машины.

Актуальные предложения размещены на официальном сайте Мосавтодора в разделе «Вакансии»: https://мосавтодор.рус/company/vacancy/. Еще больше вакансий доступно на hh.ru. Условия трудоустройства можно уточнить в управлении по работе с персоналом по телефонам +7 (495) 287-37-97 (доб. 1813) и +7 (925) 259-29-94.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.