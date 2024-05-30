Мордвинцев доложил Воробьеву о реализации программы по ремонту дорог

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что в этом году в муниципалитете реализуется одна из самых масштабных в Подмосковье программ по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Мордвинцевым. На ней они обсудили множество вопросов, которые волнуют жителей округа.

Самый протяженный участок ремонтируемой дороги находится между селами Шохово и Тропарево. За него проголосовали сами жители на портале «Добродел».

«В этом году в Можайском г. о. одна из самых масштабных программ по ремонту дорог во всей Московской области. Будет отремонтировано более 60 км региональных, плюс сделаем 5,5 км своих, муниципальных. Это болевые точки, на которые указывали жители, голосовали за них на портале „Добродел“», — уточнил глава муниципалитета.

Еще начались работа на дороге Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка. Их поведут в рамках нацпроекта в 2024 году.

«Также в соответствии с пожеланиями людей продолжаем и комплексное благоустройство дворовых территорий. Где-то увеличиваем парковочные места, где-то меняем детскую игровую площадку. Плюс, конечно, развиваем парк „Ривьера“, благоустройство которого мы уже завершили. Но есть запрос на аттракцион для маленьких детей, батутный город, веревочный городок, прокат самокатов, велосипедов», — добавил Мордвинцев.

По его словам, сегодня рабочие устраивают на объекте сцену, она будет находиться в нижней части городского парка.

Среди вопросов, которые также обсуждали в ходе встречи — расселение аварийного фонда в муниципалитете. Квартиры в новом доме, который планируется ввести в III квартале текущего года, получат 148 человек.

«Больше 8 лет в городе не расселялось аварийное жилье, не строились МКД. Но уже в III квартале этого года в доме на ул. Полосухина новые квартиры получит 61 семья», — уточнил глава округа.

Еще затронули вопросы сферы образования. В 2022 году капитально отремонтировали школу «Лидер» в поселке Гидроузел, в 2023 году — школу № 2 в Можайске и № 1 в деревне Клементьево. В следующем году в планах провести капремонт школы «Перспектива» в поселке Колычево.