Монтаж балок пролетного строения путепровода начался в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжается реконструкция Каширского шоссе. На сегодняшний день строители приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения строящегося путепровода через Каширское шоссе, об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего здесь предстоит смонтировать 36 балок. Путепровод станет частью транспортной развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе, в составе которой также строят еще один путепровод через трассу А-105. Параллельно проводится устройство опор и земполотна на подходах к разворотной эстакаде между Каширским шоссе и трассой А-105. Завершить строительство развязки и разворотной эстакады планируется в IV квартале 2024 года», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В дальнейшем строители приступят к строительству еще одного путепровода — между Каширским шоссе и дорогой А-105, а также к расширению дорожного полотна до 6-8 полос движения.

Общая протяжённость участка реконструкции Каширского шоссе составит порядка 5 км. Ожидается, что реализация проекта поможет ликвидировать заторы и увеличить пропускную способность Каширского шоссе на 25-30%, разгрузить улично-дорожную сеть прилегающих населенных пунктов и строящихся жилых микрорайонов: Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров, Молоково, в целом значительно улучшить транспортную доступность Ленинского округа. Время проезда по дороге составит не более 20 минут.

В ведомстве напомнили, что в мае 2023 года в рамках реконструкции Каширского шоссе с опережением контрактных сроков на 3 года был открыт съезд с Володарского шоссе на трассу А-105, который позволил сократить время в пути до Москвы с 1 часа до 20 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дорог в регионе необходимо уделять особое внимание. Ремонт и строительство должны быть под постоянным контролем глав округов и профильных ведомств.