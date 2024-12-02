сегодня в 18:51

Моечный комплекс для пассажирских автобусов обновлен в Волоколамске

Эффективность обновленного моечного комплекса, предназначенного для приведения в порядок автобусов большого и малого классов, вместе с директором производственной базы «Волоколамск» пассажирско-автотранспортного предприятия МАП № 7 Сергеем Воробьевым оценила глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Моечные установки 1126М «Бежецкого завода «АСО» работают по принципу обмыва наружных поверхностей кузовов автобусов, трамваев и троллейбусов вращающимися щетками с одновременным смачиванием их водой под давлением.

Новый комплекс требует меньше времени на обслуживание и обеспечит бесперебойность моечного процесса.

«Своевременная замена такого оборудования очень важна для пассажирского предприятия, ведь ежедневно через мойку в Волоколамске проходит более 40 автобусов», — отметила руководитель округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.