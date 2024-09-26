Многоуровневый паркинг на 1,2 тыс машино-мест появится в Красногорске

Многоуровневый паркинг на 1250 машино-мест построят в ЖК «Квартал Строгино». Его главная архитектурная особенность — сложный узор из колонн и вертикальных акцентных секций, который меняется от фасада к фасаду, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общая площадь здания составит почти 34 тысячи квадратных метров. После окончания строительства паркинг сможет вместить 1250 автомобилей. Для дополнительного удобства водителей на первом этаже оборудуют автомойку. На территории рядом с паркингом появится временная парковка для маломобильных водителей на 22 места. Чтобы интегрировать проект в окружающую городскую среду, вокруг него высадят деревья и кустарники, а также поставят скамейки и установят уличные фонари. Рядом со входом в здание также оборудуют велосипедную стоянку.

«Квартал Строгино» возводится в подмосковном Красногорске. Здесь создадут современный жилой квартал с благоустроенной территорией, общественно-деловой зоной и объектами социальной инфраструктуры. Сейчас уже строятся три образовательных объекта — школа для 1100 учеников, отдельно стоящий детский сад на 300 мест и детский сад на 125 мест пристроенный к корпусу № 1.Также в комплексе построят поликлинику для взрослых и детей на 115 посещений в смену с постом скорой помощи и торговый центр площадью 30 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.