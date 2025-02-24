Многодетные семьи Коломны могут оформить право на бесплатную парковку

Льготы для пользователей новой системы платных парковок будут действовать в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Они будут предоставляться:

инвалидам I, II, III групп (бесплатная парковка зарегистрированного спецтранспорта на выделенных местах),

владельцам электромобилей (согласно модельному перечню),

многодетным семьям.

Чтобы оформить право на бесплатную парковку многодетным семьям, нужно заполнить форму на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области — указать данные о месте проживания, госномере машины и статусе многодетной семьи. После этого данные об автомобиле внесут в единую базу. С 15 апреля оформить льготу можно будет также на региональном портале госуслуг или через МФЦ. Льгота распространяется на один автомобиль в семье.

Дополнительно оформлять право на бесплатную парковку инвалидам и владельцам электромобилей (при соблюдении правил и норм) не требуется.

Как мы уже сообщали, в исторической части Коломны организуют 265 парковочных мест, из них не менее 10% составят места для инвалидов. Цена парковочного места — 50 рублей в час. В праздничные дни и по воскресеньям парковка останется бесплатной.

«К 15 марта все платные парковочные места обозначим дорожными знаками и информационными табличками по оплате услуги, а на проезжую часть нанесем соответствующую разметку. Обращаю внимание автовладельцев, что оплата предусматривается только безналичная, либо через мобильное приложение «Парковки России», либо с помощью смс-сообщения на номер регионального оператора. Все это будет указано на информационных стендах», — рассказал первый замглавы городского округа Коломна Денис Лубяной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.