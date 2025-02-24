Многодетные семьи Коломны могут оформить право на бесплатную парковку
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Льготы для пользователей новой системы платных парковок будут действовать в городском округе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Они будут предоставляться:
- инвалидам I, II, III групп (бесплатная парковка зарегистрированного спецтранспорта на выделенных местах),
- владельцам электромобилей (согласно модельному перечню),
- многодетным семьям.
Чтобы оформить право на бесплатную парковку многодетным семьям, нужно заполнить форму на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области — указать данные о месте проживания, госномере машины и статусе многодетной семьи. После этого данные об автомобиле внесут в единую базу. С 15 апреля оформить льготу можно будет также на региональном портале госуслуг или через МФЦ. Льгота распространяется на один автомобиль в семье.
Дополнительно оформлять право на бесплатную парковку инвалидам и владельцам электромобилей (при соблюдении правил и норм) не требуется.
Как мы уже сообщали, в исторической части Коломны организуют 265 парковочных мест, из них не менее 10% составят места для инвалидов. Цена парковочного места — 50 рублей в час. В праздничные дни и по воскресеньям парковка останется бесплатной.
«К 15 марта все платные парковочные места обозначим дорожными знаками и информационными табличками по оплате услуги, а на проезжую часть нанесем соответствующую разметку. Обращаю внимание автовладельцев, что оплата предусматривается только безналичная, либо через мобильное приложение «Парковки России», либо с помощью смс-сообщения на номер регионального оператора. Все это будет указано на информационных стендах», — рассказал первый замглавы городского округа Коломна Денис Лубяной.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.
«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.