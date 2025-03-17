Много штрафов: автоэксперт предупредил о рисках регистрации чужого авто на себя

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что номинальный собственник автомобиля, согласившийся поставить на учет на свое имя чужую машину, рискует получить сразу несколько штрафов, сообщает Газета.ru .

«Если водитель, попавший в ДТП, не имеет действующего полиса ОСАГО, в 70–80% случаев суды возлагают всю материальную ответственность на собственника автомобиля, включая моральный вред», — сказал Воропаев.

По его словам, КоАП предусматривает ответственность и за управление в пьяном виде, даже если за рулем был не сам формальный владелец машины. Это грозит штрафом до 45 тысяч рублей и лишением прав на 1,5-2 года.

Кроме того, номинальному собственнику придется оспаривать все штрафы за нарушение правил дорожного движения, если реальный водитель их не оплатит. Если их накопится много, ему могут даже ограничить выезд за границу, заключил Воропаев.