Митяевский наплавной мост в Коломне открыт для движения пешеходов и транспорта

Ранее движение возобновили по Черкизовскому и Голутвинскому пешеходному наплавным мостам, а также по мосту через Оку в Озерах. На сегодняшний день движение остается ограниченным по Бобреневскому мосту. Напомним, объекты были закрыты в связи с высоким уровнем воды в реках.

Контроль за развитием ситуации продолжают осуществлять специалисты центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мониторинг ведут с использованием ультразвуковых датчиков и камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Дополнительно проводится замер подъёма уровня воды на четырех постах.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.