Мишустин: укрепление транспортной связанности регионов остается ключевой задачей
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что укрепление транспортной связанности регионов остается ключевой задачей для страны, сообщает РЕН ТВ.
Он сказал об этом в рамках встречи с главой Росжелдора Александром Сахаровым.
Глава кабмина отметил особую роль ж/д отрасли, включая строительство магистралей, обновление подвижного состава и цифровизацию услуг.
Мишустин уточнил, что в стране нужно расширять ж/д сети, так как обеспечение бесперебойных перевозок позволит стимулировать рост смежных отраслей экономики.
По его словам, еще следует делать все, чтобы обеспечить мобильность россиян. При этом необходимо следить в том числе за новыми регионами РФ, за южным направлением.