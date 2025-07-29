Мишустин: укрепление транспортной связанности регионов остается ключевой задачей

Он сказал об этом в рамках встречи с главой Росжелдора Александром Сахаровым.

Глава кабмина отметил особую роль ж/д отрасли, включая строительство магистралей, обновление подвижного состава и цифровизацию услуг.

Мишустин уточнил, что в стране нужно расширять ж/д сети, так как обеспечение бесперебойных перевозок позволит стимулировать рост смежных отраслей экономики.

По его словам, еще следует делать все, чтобы обеспечить мобильность россиян. При этом необходимо следить в том числе за новыми регионами РФ, за южным направлением.