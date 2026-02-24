Минтранс вывел 550 машин на дороги Подмосковья из-за снега

Около 550 единиц спецтехники задействованы для уборки и обработки региональных дорог Подмосковья 24 февраля из-за снегопада и гололедицы. Специалисты усилили мониторинг проезда автобусов и при необходимости увеличат количество машин, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Московском регионе ожидается снег, местами сильный, с ветром до 5–10 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы. Небольшие осадки уже фиксируются в западной, южной и юго-восточной частях области.

«В работах по уборке и обработке против скользкости региональных дорог Подмосковья сейчас задействовано около 550 единиц спецтехники Мосавтодора. При необходимости число техники будет увеличено. Специалисты продолжают мониторить ситуацию с проездом автобусов, в том числе на территории жилых комплексов региона, и проводят необходимые работы», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Мытищах на Тенистом бульваре эвакуировали шесть неправильно припаркованных автомобилей, которые мешали проезду. На станции Люберцы дорожные службы расчистили территорию от снега.

В ведомстве напомнили, что во время снегопада ухудшается видимость и возрастает риск ДТП. Водителям рекомендуют по возможности отказаться от личных поездок, соблюдать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров. При чрезвычайных ситуациях следует звонить по номеру 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.