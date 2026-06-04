Минтранс сообщил о 5-балльных пробках в Подмосковье 4 июня

Загруженность дорог Московской области утром 4 июня достигла 5 баллов. Движение затруднено на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, затруднения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

Водителям рекомендовали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах и работе транспорта можно получить в официальном канале министерства: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.