Минтранс призвал подмосковных водителей отложить поездки по М-11 из-за снегопада

Минтранс Подмосковья призвал водителей, которые уже сменили зимнюю резину на летнюю, отложить поездки по М-11 в эти выходные, сообщили в пресс-службе ведомства.

Местами в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях идет снег. В связи с погодными условиями разрешенная скорость на М-11 «Нева» снижена до 70 км/ч в Ленинградской и Новгородской областях. На дорогах работает снегоуборочная техника.

Дорожные службы Подмосковья переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного проезда.

В Московском регионе продолжаются сильные ливни с грозой, порывы ветра до 25 м/с. Водителей призывают по возможности минимизировать поездки, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не стоит также парковаться и стоять у деревьев и шатких конструкций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.