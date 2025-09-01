Минтранс Подмосковья запустил конкурс на знание ПДД
Фото - © Минтранс Подмосковья
Минтранс Подмосковья вместе с ГК «Урбантех» объявили конкурс в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО» на знание правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.
Чтобы стать участником конкурса нужно:
- Быть подписанным наTelegram-канал «Дороги и транспорт МО»
- Ответить правильно на все 8 вопросов викторины по ПДД.
Викторина будет доступна до 10 сентября (включительно). Итоги подведут в Telegram-канале — случайным образом определят 10 победителей, которым вручат подарки — световозвращающие шоперы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.