Минтранс Подмосковья запустил конкурс на знание ПДД

Минтранс Подмосковья вместе с ГК «Урбантех» объявили конкурс в Telegram-канале «Дороги и транспорт МО» на знание правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Чтобы стать участником конкурса нужно:

Викторина будет доступна до 10 сентября (включительно). Итоги подведут в Telegram-канале — случайным образом определят 10 победителей, которым вручат подарки — световозвращающие шоперы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.