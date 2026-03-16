Минтранс Подмосковья сообщил о подготовке вокзалов к лету

Подготовка инфраструктуры к летним перевозкам началась на восьми столичных вокзалах. Железнодорожники приведут в порядок фасады, платформы и прилегающие территории, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы стартовали на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском вокзалах. Специалисты помоют фасады зданий и архитектурные элементы общей площадью почти 5 тыс. кв. м.

Также запланирована уборка 99 платформ и прилегающих территорий площадью около 215 тыс. кв. м. Кроме того, предстоит очистить 139 тыс. кв. м междупутий и 570 м ливневой канализации.

На Восточном вокзале промывку фасадов проведут в апреле. Здесь выполнят самый большой объем работ — почти 7,5 тыс. кв. м, так как значительная часть здания имеет остекленный фасад. Завершить все мероприятия планируется в конце марта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.