Минтранс Подмосковья рассказал о семейной истории водителя такси из Одинцова

В День семьи, любви и верности Минтранс Подмосковья поделился семейной историей водителя такси из Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Два года назад Михаил устроился водителем такси в Одинцовский таксопарк, и в первый день работы встретил Дарью, которая там же работала менеджером.

«Я даже не решился сразу с ней заговорить. А потом набрался храбрости — обратился с рабочей просьбой. И так вот начали общаться. Я постоянно смешил Дашу, рассказывал всякие истории, привозил с утра кофе. И через месяц решился позвать на свидание. А вот она уже и моя жена», — рассказал Михаил.

В прошлом году пара сыграла свадьбу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в Подмосковье оцифровали проверочную деятельность и дали возможность для самообследования в сфере такси и других отраслях.

Глава региона также отмечал, что в регионе есть проактивная услуга — выдача цифрового дубликата разрешения на работу такси.