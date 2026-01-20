Минтранс Подмосковья проведет вебинары по услугам в сфере транспорта 21 января

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организует серию вебинаров по вопросам предоставления государственных услуг в сфере дорог и транспорта 21 января, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вебинары пройдут 21 января и будут посвящены разъяснению порядка подачи заявок, требованиям к документам и причинам отказа при обращении за услугами на региональном портале госуслуг.

В рамках программы специалисты министерства расскажут о согласовании размещения инженерных коммуникаций, проектах организации дорожного движения, разрешениях на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, а также о внесении данных в реестр пропусков для грузового транспорта на МКАД.

Кроме того, участники узнают о согласовании схем транспортного обслуживания, переоформлении свидетельств на регулярные перевозки, обслуживании транспортных карт «Стрелка» и выдаче разрешений на авиационные работы. Также будут рассмотрены вопросы предоставления земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры, согласования границ участков и выдачи согласий на строительство и реконструкцию дорог.

Каждый вебинар будет проходить в определенное время в течение дня, подробное расписание размещено на портале госуслуг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.