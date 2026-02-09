сегодня в 14:32

Минтранс Подмосковья проведет вебинары по услугам в сфере транспорта 11 февраля

Вебинары по вопросам оформления услуг в сфере дорог и транспорта пройдут в Подмосковье 11 февраля. Специалисты министерства транспорта разъяснят порядок подачи заявок и требования к документам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Серия вебинаров для заявителей пройдет 11 февраля на региональном портале госуслуг. Специалисты министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области расскажут о правилах подачи заявок, необходимых документах и частых причинах отказа при оформлении услуг.

Вебинары охватят различные темы: согласование размещения инженерных коммуникаций, оформление проектов организации дорожного движения, получение разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, внесение сведений о пропусках для грузового транспорта на МКАД, согласование схем транспортного обслуживания территорий, переоформление свидетельств на регулярные перевозки, обслуживание транспортных карт «Стрелка» и выдача разрешений на авиационные работы.

Также будут рассмотрены вопросы предоставления земельных участков для строительства дорог и объектов транспортной инфраструктуры, согласование границ земельных участков, предварительное согласование размещения строящихся и реконструируемых дорог, а также выдача согласия на строительство и реконструкцию в полосе отвода дорог.

Каждый вебинар пройдет в отдельный временной интервал с 09:00 до 18:00. Подробное расписание размещено на портале госуслуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.